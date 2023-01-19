في بلاد الحرمين.. الغناء مباح لكن صوت الأذان مزعج!

العالم - السعودية

وكتب حساب "خط البلدة" ساخرا الوزير السعودي:"عبداللطيف آل الشيخ يترك وزارته ويخرج لمتابعة عدد السماعات في المساجد، ويأمر إدارة أحد المساجد بتحديد عدد السماعات بأن لا تزيد عن أربع!".

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويعتقد المراقبون ان بن سلمان يحاول من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.