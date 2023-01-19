الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
١٠:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

في بلاد الحرمين.. الغناء مباح لكن صوت الأذان مزعج!

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "خط البلدة" على تويتر مقطع فيديو يظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ وهو يزور مسجدا ويحدد عدد سماعاته!

العالم - السعودية

وكتب حساب "خط البلدة" ساخرا الوزير السعودي:"عبداللطيف آل الشيخ يترك وزارته ويخرج لمتابعة عدد السماعات في المساجد، ويأمر إدارة أحد المساجد بتحديد عدد السماعات بأن لا تزيد عن أربع!".

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويعتقد المراقبون ان بن سلمان يحاول من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.

روابط ذات صلة

حكومة إبن سلمان تسجن رجل دين بتهمة بناء المساجد!

شاهد.. لن تصدق عيناك أن هذا في "مدل بيست"!

راعي بيت الله الحرام هو نفسه راعي حفلات الرقص بالرياض!

فيديو غرافيك.. إبن سلمان يحول بلد الحرمين الى ساحة رقص وغناء!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا فرض البرلمان الاوروبي حظر على حرس الثورة الإسلامية ؟

طيار سعودي يودع ابنه الصغير ليشارك في مهمة قتل اطفال اليمن!

بالفيديو..جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيدين 'جبارين' و'بواقنة' بجنين

فيديوغرافيك.. الأسير ماهر يونس حرًّا يعد 40 عاماً في سجون الاحتلال

المتطرف 'غليك' و عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

حالة وفاة و50 إصابة بسبب تدافع الجماهير قرب بوابات ملعب البصرة