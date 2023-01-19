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فيديوغرافيك.. الأسير ماهر يونس حرًّا يعد 40 عاماً في سجون الاحتلال

الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، عن الأسير ماهر يونس من بلدة عارة في الداخل الفلسطيني المحتل بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال. 

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