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البصرة/بايش يشعل ملعب "جذع النخلة" بهدف ضد عُمان

البصرة/بايش يشعل ملعب
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

سجل لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إبراهيم بايش، الهدف الأول لاسود الرافدين في نهائي بطولة كأس الخليج الفارسي لكرة القدم في نسخته الـ 25 المقامة في مدينة البصرة.

العالم- العراق

وانطلقت مباراة المنتخب العراقي امام نظيره المنتخب العماني مساء اليوم الخميس.

وسجل هدف التقدم للمنتخب العراقي اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 24 من زمن الشول الأول من المباراة عبر تسديدة جميلة على يمين الحارس العماني.

ويلعب العراق بالزي الأبيض، فيما يلعب عُمان بالزي الأحمر.

وقبل عدة ساعات، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، امتلاء ملعب البصرة الدولي بالجماهير، داعياً المتواجدين حول ملعب المباراة العودة لمواقع الشاشات العملاقة.

وقد تأهل المنتخب العراقي لنهائي البطولة بعد تغلبه على منتخب قطر بهدفين لهدف واحد.

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البصرة/بايش يشعل ملعب "جذع النخلة" بهدف ضد عُمان