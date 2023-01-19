الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بريطانيا ترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا

بريطانيا ترسل 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا
الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع البريطاني  بن والاس اليوم الخميس أن المملكة المتحدة سترسل الى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون لمواجهة روسيا.

العالم-اوروبا

وإثر اجتماع للمانحين مع الكثير من نظرائهم الأوروبيين في قاعدة تابا العسكرية الإستونية، قال والاس: "اليوم، يمكنني القول إننا سنرسل أيضا 600 صاروخ بريمستون إضافي الى مسرح العمليات، الأمر البالغ الأهمية لمساعدة أوكرانيا في السيطرة على ميدان القتال".

وبادر والاس ونظيره الاستوني هانو بيفكور للدعوة الى اجتماع المانحين، حيث تتواصل المحادثات حول الدعم العسكري لأوكرانيا الجمعة خلال اجتماع لخمسين دولة دعت اليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.

وأعلنت لندن السبت الماضي إرسال دبابات قتالية الى أوكرانيا لتكون أول دولة تلبي طلب كييف على هذا الصعيد.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة التحضيرات التي قامت بها واشنطن وحلفاؤها على مدى سنوات طويلة، لشن حرب كونية هجينة على روسيا.

روابط ذات صلة

الحرب في أوكرانيا تتحول إلى قطعة من جهنّم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تويتر: شبكة مختصة بالغسيل الرياضي لتلميع صورة بن سلمان!

مواقع التواصل: إبن سلمان تدفق أموال السعودية لغايات سياسية

اصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال في جنين

بالمفاوضات النووية... أميرعبداللهيان: مستعدون لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو الإتفاق

معتقلو الرأي البحارنة يجددون مطالبهم بتحسين وضع السجون

شاهد: هذه هي السعودية في عهد ابن سلمان.. أب محتار في تربية بناته!