إحكام الخناق على لبنان وانهيار دراماتيكي في عملتها الوطنية

العالم – استوديو بيروت

وسلط البرنامج الضوء على تجنيد لقوى سياسية واقتصادية وادارية ما مكنها طوال العقود الماضية من التحكم في مفاصل الدولة سياسيا اقتصاديا ماليا وتنمويا واداريا، بحيث باتت عوكر وهو مركز السفارة الأمريكية باتت محجا ومرجعية للكثير من القوى السياسية.

وبحث البرنامج في الأزمات المتوالدة والمتناسلة منذ سنوات ثلاث والمستمرة بوتيرة مخيفة، أحكم الخناق على لبنان بشكل تام، انهيار دراماتيكي في العملة وشلل في المؤسسات الدستورية وعقم في المؤسسات الادارية وازمات طالت المواطن في حاجته اليومية الأكثر ضرورة غذاء دواء كهرباء واللائحة تطول.

وتطرق البرنامج الى منع لبنان من الاستثمار في أي اتجاه شرقا أو غربا لا لعودة العلاقات مع سوريا لا للوعود الأمريكية باستجرار الكهرباء من مصر عبر الاردن ولا لتلقلي المساعدات أي كان مصدرها، والمواطن اللبناني عليه أن يكمل رحلة الاحتضار من دون أن يصل الى الموت الكامل فماهي الاهداف الأمريكية من استمرار الحصار وكيف لعب واشنطن دورا في تعميق الأزمات على مختلف الصعد.

وحول موضوع الحصار الأمريكي والشواهد عليه ومساعدته في تسريع الانهيار أكد الباحث السياسي بلال اللقيس من بيروت أن من يطرح وجهة النظر التي تقول في أن السبب الرئيسي فيما يحدث للبنان هو أمريكا بتمظهرات مختلفة تمظهر السنوات الأخيرة وقبل 20 سنة وتمظهرات مختلفة. لافتا الى أن هنالك من يقول أن في أن السبب الرئيسي فيما يحدث للبنان ليس للولايات المتحدة الأمريكية علاقة فيه بل هي اسباب داخلية محضة في لبنان، ولفت الى أن السبب الرئيسي فيما يحدث في لبنان هو السياسة الأمريكية في نظرتها الى لبنان ومن جهة التحدي مع الكيان الصهيوني، وبالتالي وجود سياسة امريكية فيما يتعلق بالساحة اللبنانية وهي الحاكم والابرز والباقي قضايا وعناوين يمكن ان تكون مؤثرة الا انها ليست العامل الحاسم والاساسي.

واستعرض البرنامج كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال رعايته حفل توزيع "جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم" الذي أقامته جمعية "أسفار" للثقافة والفنون والإعلام" مساء الثلاثاء الماضي قائلا:"إن عرض الفيول الإيراني للبنان ما زال قائمًا وأميركا تمنع تنفيذ العرض؛ مبينا ان "الأميركيين منعوا تنفيذ عرض إيران وأبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن قبول مساعدة الفيول الإيراني خط أحمر، ويمكن هدّدوا".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :

- الباحث السياسي بلال اللقيس من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6513098