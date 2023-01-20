السوداني يعود لبغداد ويوجه باتخاذ تدابير أمنية لاستقبال المنتخب الوطني

العالم - العراق

وقد توج المنتخب العراقي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج الفارسي للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي اقيمت في مدينة البصرة الفيحاء بعد تغلبه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف لهدفين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد، وترأس فور وصوله، اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات المشتركة لمتابعة تأمين احتفالات الشعب العراقي بفوز المنتخب الوطني بالكأس.

وفي بيان اخر قال المكتب الاعلامي أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اطلع في ساعة متأخرة من مساء الخميس، على الوضع الأمني والميداني الخاص بتأمين احتفالات الشعب بمناسبة الفوز، وذلك عبر شاشات المراقبة في مقر قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أن "السوداني تابع الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات التي ستتواصل اليوم الجمعة، واستمع الى إيجاز عن الوضع الأمني بشكل عام في ظل الاحتفالات الجماهيرية التي تشهدها العاصمة بغداد ومختلف مدن للعراق".