ملخص.. فشل الإتصالات الأممية في اليمن.. ماذا بعد؟

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث السياسي حسان عليان إن الأمم المتحدة تأسست في بعد الحرب العالمية الثانية وانها في الكثير من الملفات السياسية هي تأتمر بأمر الدول العظمي التي أسست الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن اليمن لم تشهد مبعوثا امميا نزيها لأنه يخضع لأوامر دول الهيمنة في ظل وضوح الأهداف اليمنية.

وأشار الى أن الأمم المتحدة كانت تنقل رسائل الطرف المعادي الذي يتبع السياسة الأميركية وكانت تضغط على حكومة صنعاء للقبول بالاستسلام والخضوع لشروط دول تحالف العدوان.

حسان عليان أكد أن الأمم المتحدة لم تقدم بلسما وعلاجا للملفات الضاغطة التي كانت تطالب بها حكومة صنعاء في كل المراحل السابقة.

من جهته قال عضو الفريق الوطني المفاوض في اليمن عبد المجيد الحنش إن دور الامم المتحدة باهت وربما يكون عدواني أكثر من ما هو داعي للسلام.

وأضاف أن المبعوث الأممي جاء لصنعاء كتحصيل حاصل وإن الأمم المتحدة معروف عليها بأنها تذهب في فلك القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

عبد المجيد الحنش أكد أن تصريح المبعوث الأممي بأن هناك تقدم في المفاوضات هو انه يشير الى الوساطة العمانية التي نجحت في ملفات عديدة أكثر من ما عملت به الأمم المتحدة منذ تدخلها في الملف اليمني.

وأشار الى انه لو كانت الامم المتحدة نزيهة بالفعل لحلت الكثير من الملفات العالقة في العالم.

بدوره قال الناشط الحقوقي عبد الحميد الغفري إن الشعب اليمني منذ ثمان سنوات يواجه عدوا تاريخيا له أطماع في اليمن. وفي ظل ذلك يأمل اليمنيون بوادر إنفراج للأزمة.

وأضاف أن الدور العماني في حل الأزمة اليمنية مثمن من قبل اليمنيين الذين يأملون بسلام شامل، مشيرا الى انه اذا لم تستجيب دول تحالف العدوان فإن الرد اليمني سوف يكون مناسبا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

حسان عليان – باحث سياسي

عبد المجيد الحنش – عضو الفريق الوطني المفاوض في اليمن

عبد الحميد الغفري – ناشط حقوقي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6513358