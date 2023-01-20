صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنةٍ عسكرية أميركية

العالم - اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنّ "تلك الفصائل المسلحة قامت الأربعاء، بترويع الصيادين بإطلاق الرصاص الحي وطردهم من مركز الإنزال في أبين، بصورةٍ تعكس مستوى الإجرام الذي تمارسه بحق الصيادين".

كما أكد البيان، ضلوع مرتزقة ما يسمى "بالحزام الأمني وقوات إماراتية بتحويل مركز الإنزال السمكي في منطقة المطلع بالكود في مديرية خنفر إلى ثكنةٍ عسكرية لصالح القوات الأميركية والبريطانية، وحرمان آلاف الصيادين من مصدر رزقهم وتشريدهم إلى مناطق صيد أخرى في أبين وعدن وشبوة".

وأشار إلى أنّ "القوات الإماراتية ومرتزقتها، طردت الصيادين ومنعتهم الاقتراب من المركز بعد أن حوّطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية واتخذت المبنى مقراً لقوات الاحتلال المعادية".

ولفتت الوزارة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق الأطماع الإماراتية التوسعية للسيطرة على المناطق المطلة على بحر العرب وخليج عدن والمناطق الجنوبية للبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي.

كذلك، طالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ "موقف حازم والضغط على القوات الإماراتية ومرتزقة الخزام الأمني لإخلاء مركز الإنزال السمكي" .

وفي وقت سابق اليوحم، صرّح مصدر عسكري في حكومة صنعاء اليوم الخميس، بأنّ قوات التحالف السعودي سجلت 81 خرقاً جديداً، في جبهات جنوب الحُديْدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت المصدر إلى أنّ "خروقات قوى العدوان لاتفاق الحُديْدة تضمنت تحليقاً لـ9 طائرات تجسسية في أجواء منطقتي حَيْس والجَبْلِية جنوبي المحافظة" غرب اليمن.