الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنةٍ عسكرية أميركية

صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنةٍ عسكرية أميركية
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الثروة السمكية في حكومة صنعاء ما تعرض له الصيّادون من اعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقة ما يسمى بالحزام الأمني التابعة لها، في محافظة أبين الساحلية علىبحر العرب جنوب اليمن.

العالم - اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنّ "تلك الفصائل المسلحة قامت الأربعاء، بترويع الصيادين بإطلاق الرصاص الحي وطردهم من مركز الإنزال في أبين، بصورةٍ تعكس مستوى الإجرام الذي تمارسه بحق الصيادين".

كما أكد البيان، ضلوع مرتزقة ما يسمى "بالحزام الأمني وقوات إماراتية بتحويل مركز الإنزال السمكي في منطقة المطلع بالكود في مديرية خنفر إلى ثكنةٍ عسكرية لصالح القوات الأميركية والبريطانية، وحرمان آلاف الصيادين من مصدر رزقهم وتشريدهم إلى مناطق صيد أخرى في أبين وعدن وشبوة".

وأشار إلى أنّ "القوات الإماراتية ومرتزقتها، طردت الصيادين ومنعتهم الاقتراب من المركز بعد أن حوّطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية واتخذت المبنى مقراً لقوات الاحتلال المعادية".

ولفتت الوزارة إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق الأطماع الإماراتية التوسعية للسيطرة على المناطق المطلة على بحر العرب وخليج عدن والمناطق الجنوبية للبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي.

كذلك، طالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ "موقف حازم والضغط على القوات الإماراتية ومرتزقة الخزام الأمني لإخلاء مركز الإنزال السمكي" .

وفي وقت سابق اليوحم، صرّح مصدر عسكري في حكومة صنعاء اليوم الخميس، بأنّ قوات التحالف السعودي سجلت 81 خرقاً جديداً، في جبهات جنوب الحُديْدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت المصدر إلى أنّ "خروقات قوى العدوان لاتفاق الحُديْدة تضمنت تحليقاً لـ9 طائرات تجسسية في أجواء منطقتي حَيْس والجَبْلِية جنوبي المحافظة" غرب اليمن.

روابط ذات صلة

البيان الأمريكي يكشف طبيعة دور واشنطن المعيق للسلام في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إلى أين وصلت اتصالات المبعوث الأممي في اليمن؟

الشيخ حسن شريفة: اللبنانيون يدفعون ثمن امتناع البعض عن الاحتكام للغة الحوار

كوبا تطالب بانسحاب كيان الإحتلال من الجولان ومن جميع الاراضي العربية

السلطات المغربية تشارك السعودية بجرائمها في انتهاك حقوق الإنسان

ناصر القرني: أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل!

شاهد.. إحدى زوجات مسؤلي ما يسمى الشرعية توزع أساور ذهب في عرس ابنتها!