ناصر القرني: أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل!

العالم - السعودية

وكتب ناصر بن عوض القرني نجل "القرني" على "تويتر" "تحدثت لوكالة الأنباء الفرنسية عن تفاصيل لائحة الإدعاء العام المطالبة بإعدام والدي د. عوض القرني بسبب تغريدات.. أكبر إساءة للوطن أن يتولى إدارة شؤونه نظام مغفل".

والداعية عوض القرني واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لكمّ أصوات المعارضين في خضمّ صعود وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطالبت النيابة السعودية بـ«الحكم عليه بالقتل تعزيراً»، ولا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر «لنشر أفكاره وتوجهاته الضالّة»، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى «فرانس برس»، اليوم، ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على «تويتر» بنحو مليونَي متابع، وهو متّهم أيضاً «بدعم جماعة الإخوان المسلمين» وانتقاد السلطات السعودية.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ منشوراته على الشبكة الاجتماعية تهدف إلى «زعزعة بناء الوطن» عبر «تأليب المجتمع على الحكام» وكذلك «إثارة القلاقل».