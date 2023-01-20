هجوم لـ'حركة الشباب' على قواعد للجيش في جلعد وسط الصومال

العالم- إفريقيا

وبحسب مصادر صحافية، فإنّ "الهجوم بدأ بسيارتين مفخختين استهدفتا معاقل الجيش الصومالي، أعقبت ذلك اشتباكات ضارية استمرت ساعات، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هذا الهجوم العنيف".

وبحسب موقع صومال ميمو المحسوب على الحركة، فإنّ" المواجهات أدت إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش، واغتنام خمسين عربة عسكرية".

ولم تعلّق السلطات الصومالية على هذا الحادث بعد، فيما اكتفى التلفزيون الحكومي بخبر مقتضب يفيد بأنّ الجيش الصومالي تصدّى لهجوم عنيف من مسلحي الحركة، وأوقع خسائر فادحة في صفوف عناصر الحركة.

ووفق مصادر حكومية، "قتل في الهجوم حسن توري نائب قائد وحدة القوات الصومالية المعروفة اختصاراً "دنب"، وهي قوات صومالية دربتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تقود العمليات العسكرية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وسقطت مدينة جلعد بيد الجيش الصومالي، مطلع الأسبوع الجاري، بعد طرد مسلحي حركة الشباب منها، إلى جانب مدينتين ساحليتين في إقليم جلجدود وسط البلاد.