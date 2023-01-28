تونس تدخل فترة الصمت الانتخابي قبل انتخاب برلمان جديد

العالم - خاص بالعالم

فيما تعد المنظمات الرقابية عدتها من أجل ضمان مراقبة مختلف أطوار العملية الانتخابية التي تجري في 131 دائرة انتخابية وسط انتقادات لدور هيئة الانتخابات خاصة في الجانب الاتصالي.

الأحزاب و المكونات السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية على غرار مبادرة لينتصر الشعب دعت الناخبين إلى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع من أجل قطع الطريق أمام الداعين للعودة إلى حكم المنظومة السابقة حسب قولها.

وسط توقعات بعدم تجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني ما تم تسجيله في الدورة الأولى يقول ملاحظون ان تركيز البرلمان الجديد سيعزز شرعية الرئيس قيس سعيد ولكنه لن يساهم في حلحلة الأزمة السياسية.

تعبر تونس نحو مرحلة جديدة لا تبدو مؤشراتها مغايرة لسابقتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...