العلم الفلسطيني عقدة وزير الأمن الاسرائيلي

العالم - انقلاب الصورة

وأوعز وزير الأمن الاسرائيلي يتمار بن غفير للشرطة بالعمل علی حظر العلم الفلسطيني في الاماکن العامة.

وقال مراسل الشؤون الجنائية في القناة 13 الصهيونية، ايلي سنيور:"انها مواجهة قائمة علی الارض وقد طلب بن غفير من قائد الشرطة انزال کل الاعلام الفلسطينية التي ترفع في الاماکن العامة بعد ان تم رفع علماً في تظاهرة في تل ابيب وکذلک بعد رفع الاعلام عند استقبال الاسير کريم يونس. وقال بن غفير ان رفع العلم الفلسطيني يعتبر دعماً للارهاب".

ورداً علی ذلک، قام شبان فلسطينيون برفع العلم الفلسطيني في شوارع القدس المحتلة. اما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حملة #ارفع_علمک. وبدأ الناشطون حملة لاضافة العلم الفلسطيني علی صورهم الشخصية.

وقال الصحفي وائل عواد:"المجرم يخاف ان ينظر في عيون الضحية، من يقتل اطفال الوطن الفلسطيني يخاف ان ينظر برمزهم الاساسي، لماذا يخافون من هذا العلم، ما الذي يرعبهم في هذا العلم؟ هؤلاء مجانين.. رأينا قبل أيام ان کل الکرة الارضية ترفع علی فلسطين في مونديال قطر، هل يظنون انهم اذا لاحقوا علم فلسطين في تل أبيب أو في بئر السبع او الناصرة او سخنين، ستنتهي القضية؟ هذه عقد، هذه عقد المجرم باتجاه الضحية".