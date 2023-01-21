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ايران ... توطين صناعة جهاز قياس نسبة الاوكسجين في الدم

ايران ... توطين صناعة جهاز قياس نسبة الاوكسجين في الدم
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

نجحت شركة معرفية ايرانية في توطين صناعة جهاز قياس نسبة الاوكسجين في الدم والنبض (بالس اوكسيمتر) دون الحاجة لوجود عينة من الدم وعبر وضع الجهاز على الأصبع.

العالم - ايران

ويستخدم هذا الجهاز عادة في اقسام العناية الفائقة والطوارئ في المستشفيات بالاضافة الى اقسام أخرى ايضا. كما تعتبر معظم استخدامات هذا الجهاز في فحص المرضى المصابين بكورونا او المصابين بالامراض الرئوية.

وقال مدير شركة "سدا بروجيه" المعرفية الايرانية "فراز ملك نيا" ان شركته رصدت حاجة البلاد المتزايدة لهذا الجهاز خلال السنوات الاخيرة وعمدت الى صنعه في داخل البلاد ، علما بأن هذا الجهاز يعتبر جهازا معقدا من الناحية العلمية والتقنية لكن الشركة استعانت بتجارب قسم الابحاث والتطوير فيها ونجحت في صنع الجهاز لاول مرة في داخل البلاد.

ويأتي هذا النجاح الصناعي والعلمي في ايران رغم تفشي جائحة كورونا ورغم الحظر الغربي المفروض على البلاد .

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ايران ... توطين صناعة جهاز قياس نسبة الاوكسجين في الدم

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