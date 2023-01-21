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الحكيم يحذر بشأن مصير النظام السياسي: الهزات بانتظارنا اذا لم نتوحد

الحكيم يحذر بشأن مصير النظام السياسي: الهزات بانتظارنا اذا لم نتوحد
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

رهن رئيس تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم، استمرار النظام السياسي الحالي بالتوحد في مواجهة التحديات، محذرا من تعرض النظام الى هزات عنيفة. 

العالم-العراق

وقال الحكيم في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الرسمي بمناسبة مرور 20 سنة على استشهاد السيد محمد باقر الحكيم ، إنه "لا يمكن احداث التغيير المنشود والإصلاح المطلوب ومواجهة العقبات والقيود، من دون الالتزام بإجماع الكلمة منهجا في العمل السياسي ومسارا في توحيد الجهود".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون اسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر، ولا يمكن أيضا لأي سلطة تشريعية أن تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون حكومي متزن، جميعنا في مركب واحد وجميعنا ستُقيّمه أقلام التاريخ ودفاتر الوطن"، محذرا من انه "اذا لم نتوحد في مواجهة التحديات فلن يصمد نظامنا السياسي طويلاً ، وسيتعرض الى هزات أعنف مما تعرض له طيلة العشرين عاما".

ولفت الحكيم الى انه "أصبح التفكير بإعادة النظر في بعض المواد الدستورية أمرا جديا وضروريا ولابد من التوقف عنده، لاسيما وبلدنا يعاني من بعض المشاكل البنيوية بين فواعله السياسية، التي أصبحت مدخلا للخلاف والتناحر".

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