الحلبوسي: تضحية السيد محمد باقر الحكيم علامة فارقة بتأريخ العراق

العالم-العراق

وقال الحلبوسي، في كلمته بالحفل الرسمي ليوم الشهيد العراقي ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم عقد بمكتبه في بغداد اليوم السبت :"نقف اليوم لنستذكر مسيرة رجل قدم حياته لكي يتحقق هذا اللقاء ويتحول العراق لمرحلة استثنائية وفارقة لتحديات الوطن والسعي الحثيث مع نخبة في البلاد للعبور الى نظام سياسي يحقق السلام".

واضاف "مثلت تضحية السيد محمد باقر الحكيم علامة فارقة في تاريخ العراق ونظامه الديمقراطي، ومسيرته لن تنتهي بحمل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم الامانة بكل حرص واضاف اليها محاور كثيرة".

وتابع الحلبوسي، ان "انهار الدماء التي قدمها الشهداء تمثل استحقاقات والتزمات لا يمكن التفريط بها وهذا مايجعلنا اكثر مسؤولية لتوظيف هذه التضحيات خدمة للدولة".

واشار الى "تحقيق مجلس النواب مقدارا مهما لحقوق الشهداء من التشريعات، وما زال المجلسُ حريصًا كلَّ الحرص على إنجازِ كلِّ التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن وتنسجم مع برنامج الحكومة".