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الاحتجاجات والإضرابات تشل فرنسا .. هل بدأ الربيع الأوروبي؟

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

تظاهر أزيد من مليون شخص في أنحاء فرنسا، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

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الاحتجاجات والإضرابات تشل فرنسا .. هل بدأ الربيع الأوروبي؟