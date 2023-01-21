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الصحة الإيرانية تسجل وفاتين إثنتين بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل وفاتين إثنتين بكورونا
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 106 إصابات جديدة ووفاة اثنين من المواطنين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، أوضحت وزارة الصحة أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض داخل البلاد بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و563 الفا و273 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألفا و734 حالة.

كما نوه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و337 ألفا و17 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و325 الفا و687 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

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