الكويت تحذر من استغلال رموز الدولة في التجارة 

العالم - الكويت

وبحسب ما ذكرة وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حذرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الجمعة، من "استعمال شعار الدولة ووضع صور أمير البلاد وولي العهد في التعاملات التجارية من سلع ومنتجات ومطبوعات بأنواعها".

وأكدت الوزارة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي: إن هناك مادة "تحظر على أصحاب المحال التجارية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراداً، القيام بعرض أو بيع أو ترويج أي سلعة طبعت عليها صور الأمير وولي العهد أو شعار الدولة كعلامة تجارية، أو استخدامه بصورة مهينة".

وأكد العنزي أن "الفرق الرقابية مستمرة بتنفيذ جولاتها على الأسواق بجميع محافظات البلاد لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك وإحالتهم للنيابة التجارية"، مبيناً أنه "تمت مخالفة العديد من المحال التجارية".

وأضاف أنه "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية وبعض الشركات بالاستخدام غير القانوني لشعار الدولة على بعض المنتجات المحلية والمستوردة، وهو أمر مخالف للقانون".

ويمثل شعار الكويت الدولة، ولا يحق لسوى الجهات الرسمية استخدامه في تعاملات خاصة، ويستغله تجار لترويج بضائعهم، وهو ما يعد مخالفة لقوانين الكويت.