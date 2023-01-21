شاهد.. البحارنة يستذكرون مجزرة عام 2017

العالم – نقطة تواصل

تاريخ الـ15 من يناير من العام 2017 قضي الامر "اعدام وطن"، حيث أقدم نظام البحرين في هذا التاريخ الدامي على القيام بمجزرة اعدام بحق شبان ثلاثة في عمر الورود، علي السنكيس، عباس السميع وسامي مشيمع.

وفبركت لهم الاتهامات المعلبة والجاهزة من قبل التحقيقات الجنائية ومن قبل وزراة الداخلية فبدم بارد أقدم نظام البحرين على جريمة قتل خارج القانون وأعدم ثلاثة شبان لا ذنب لهم، حيث انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.

ونشطاء البحرين هذا الاسبوع أحيو عبر مختلف المنصات الرقمية داخل وخارج البحرين الذكرى السادسة لاعدام نظام البحرين هؤلاء الشبان، لذلك كانت الحملات الالكترونية احياء لهذه المناسبة الاليمة

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