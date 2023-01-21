تظاهرات 'تل أبيب'.. الضغط مستمر على نتنياهو

العالم - البوصلة

ورقعة التظاهرات لا تزال تتوسع يوما بعد يوم، حتى باتت هذه التظاهرات تشكل نقطة ضعف بحكومة بنيامين نتنياهو ومعسكره اليميني المتشدد.



واللافت في هذه التظاهرة كان مشاركة بعض الأحزاب والحركات الفلسطينية في الداخل المحتل، الذين اكدوا مواصلة حراكهم للجم حكومة نتنياهو التي تسعى لطرد العرب الفلسطينين ومنعهم من رفع علم فلسطين في التظاهرات والاماكن العامة.

ومع انتشار العنصرية والتطرف في كل المؤسسات، لا يرى المراقبون سوى طريق واحد امام الكيان، عنوانه تمركز السلطات في يد مجموعة تتبنى سياسة اكثر عنصرية واكثر تطرفا وعنفا، ما سيشكل تهديدا وجوديا ينخر في جسم الكيان الاسرائيلي من الداخل، خطر ليس أقل من اي خطر خارجي.

وفي سياق ثان تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية حيث طالت خلال الساعات الماضيه اكثر من خمسة عشر فلسطينيا في شمال الضفة الغربية وجنوبها بينهم اسرى محررون ويرى مراقبون ان ازدياد العدوان الاسرائيلي من حكومة نتنياهو هدفها تحقيق انتصارات وهميه في ظل التظاهرات التي يشهدها الداخل الفلسطيني ضد حكومته.

ناقش برنامج "البوصلة" هذه المواضيع مع الكاتب والمحلل السياسي اشرف عكة.



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