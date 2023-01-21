الاعلام السعودي يتناسى خسائرهم باليمن ويفكر برونالدو وجورجينا!

العالم - السعودية

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب "الإلهاء استراتيجية للسيطرة على الشعب، وتتلخص في إغراقه في التوافه والهوامش لكي لا يكون لديه وقتا للتفكير بالقضايا المهمة. بعد 7 سنوات من الحرب السعودية على اليمن، بدأ محمد بن سلمان بمحاورة حكومة صنعاء، والمنصات الاعلامية السعودية منشغلة برونالدو وجورجينا".

وفي وقت يتم بذل الأموال الطائلة، يعيش الشعب وضعاً اقتصاديا ضاغطاً، تزايدت فيه أعداد الفقراء، وتراكمت بشكل غير مسبوق أنواعا مختلفة من الضرائب والرسوم.

واعتبرت منظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الغسيل الرياضي عبر التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وما سبقه من خطوات مثل شراء نادي نيوكاسل، وإقامة الفعاليات الرياضية الكبرى، وبعض مظاهر الغسيل الترفيهي، بات يمثل توجها رسميا يستخدم للتغطية على فظائع الانتهاكات والجرائم التي يقودها رسميا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.