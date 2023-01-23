إئتلاف نتنياهو يتفق على هدم أي بناء فلسطيني جديد بمناطق ج بالضفة

العالم - خاص بالعالم

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كل عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق 'ج'، التي تشكل ستين بالمائة من الضفة الغربية، في مراحله الأولية، في حال لم يحصل صاحب البيت على ترخيص من سلطات الاحتلال، عبر ما تسمى 'الإدارة المدنية'، وهي الذراع التنفيذية للاحتلال في القضايا المدنية، وتحديدا السيطرة على الأراضي ومخططات البناء.

ووفقا لتقارير إسرائيلية، اتفقت كتل الائتلاف الحكومي على المسارعة في هدم البيوت الفلسطينية قيد الإنشاء، قبل أن تقطع مراحل متطورة في عملية البناء، والبحث في الوقت عينه، عن طرق 'لمعالجة مصير مئات وآلاف المنازل الفلسطينية في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما القريبة من المستوطنات اليهودية'.

وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من حزب 'القوة اليهودية'، في جلسة الائتلاف الحكومي، أن قوات الاحتلال لا تهدم بيوتا فلسطينية، بقدر ما تهدم بؤرا استيطانية.

فيما تفاخر نتنياهو ردا عليه مباشرة بأن قوات الاحتلال هدمت بالأمس فقط ثلاثة منازل فلسطينية.

وكانت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال أوريت ستروك، طالبت بهدم عشرات الأحياء ومئات البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت ستروك أن هذه البيوت والأحياء أقيمت بدون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية يشجعان خطط البناء، في سياق المعركة على الأراضي في المناطق الريفية من الضفة الغربية، والتي تخضع بحسب 'اتفاقيات أوسلو' لسلطة دولة الاحتلال، وهي المعروفة بمناطق 'ج'.

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