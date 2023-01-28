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منبج السورية تعاني أشكال الاضطهاد من قبل المجموعات المسلحة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

مدينة منبج المحافظة الـ15 في سوريا كما كان مخططا لها قبل ان يتناوب على السيطرة عليها المجموعات المسلحة والانفصاليين11 عاما عانت خلاله هذه المدينة كافة اشكال الاضطهاد في محاولات لاستغلال سكانها لتنفيذ مخططات الارهابيين ومشغليهم.

العالم - خاص بالعالم

اضراب جديد يعم اسواق منبج رفضا لممارسات قسد ضد شباب المدينة حيث بدأت قوات قسد بفرض التجنيد الاجباري على الشباب لمواجهة التهديدات التركية.

مما دفع مئات المواطنين للتظاهر رفضا لهذه الممارسات قابلتها قسد بالرصاص الحي لتفريق المتظاهرين حسب ناشطين.

مدينة الاضرابات هو الاسم الذي يطلقه عليها سكان شرقي سوريا حيث نفذ سكانها اكثر من عشر اضرابات منذ عام 2012 تاريخ خروج المدينة عن سيطرة الدولة السورية، وحتى الان رافضين الانصياع الى الاملاءات الامريكية وتنفيذ اجندتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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