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رؤساء السلطات الثلاث في ايران يعتبرون قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية جزءا من الحرب الهجينة للاعداء ضد نظام الجمهورية الاسلامية

السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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