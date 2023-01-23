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رابطة علماء اليمن تستنكر جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

سخطا واستنكارا وتنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف بدولة السويد خرج اليمنيون بتظاهرات غاضبة انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا لاستفزاز مشاعر المسلمين في العالم وتعظيما لكتاب الله العزيز، وردا على انتهاكات أعداء الأمة الإسلامية بحق المقدسات والحرمات الدينية وصيانة حرمتها .

العالم - مراسلون

المحتشدون اكدوا على استمرار أساليب العبث بالمقدرات الإسلامية لتشتيت نهج الأمة في إطار الحرب الشعواء التي تستهدف وحدة وسلامة الدين بمختلف أشكالها في أنحاء العالم الإسلامي.

وطالبوا بضرورة الوقوف لمواجهة هذه الاساليب وقمعها بشكل حازم وعاجل لردع الإساءة للمقدسات الدينية.

يأتي ذلك وسط استنكار رسمي للواقعة حيث اشار الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ في صنعاء إلى ضرورة الاعتذار للأمة الإسلامية ومعاقبة المجرمين.

واصدرت رابطة علماء اليمن بيانا يدين إحراق القران الكريم ودعا إلى مقاطعة دولة السويد وطرد سفراءها وطالب المجلس السياسي لأنصارالله بتحرك إسلامي عالمي جاد باعتبارها خطوة عداء للإسلام والمسلمين.

وتوالت البيانات الرسمية من مختلف الاحزاب السياسية والكيانات المجتمعية بتعزيز مواقفها الرافضة لهذه التصرفات المسيئة للدين الإسلامي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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