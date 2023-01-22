الجزائر تستضيف 'المنتدى الأفريقي' حول التحديات القانونية والاقتصادية الكبرى

العالم- الجزائر

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أفادت به صحيفة "الشروق" الجزائرية، مساء أمس السبت.

ومن المقرر أن ينقل الحدث الذي يتواصل على مدى يومين "صوت القادة القانونيين والفاعلين الاقتصاديين في النقاشات الكبرى للاقتصادات الأفريقية، والتوجهات القانونية الكبرى لعام 2023، بمشاركة أزيد من 600 من القادة الدوليين وصناع القرار في القطاع الاقتصادي".

وسيبحث المجتمعون مختلف التحديات القانونية والاقتصادية الكبرى في أفريقيا، إضافة إلى فتح النقاش حول الإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وسيحضر الاجتماع الذي تنظمه مؤسسة Legal Doctrine، بالشراكة مع منظمة محامي الجزائر، مشاركة وفود من الخبراء القانونيين، ووزراء سابقين للعدل، ومحامين من عدة دول أفريقية، ومديرين قانونيين سيمثلون مجموعات قانونية، ومحامين دوليين، وممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، ومرفق الدعم القانوني الأفريقي.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء "العديد من المواضيع المرتكزة في قلب القضايا القانونية، كحماية البيانات، والتوقيعات الإلكترونية، والطاقات المتجددة، إضافة إلى الانتقال الطاقوي، والمجال الصيدلاني، والتحكيم، متبوعا بالبنى التحتية أو التحوّل الرقمي".

كما سيتم تسليط الضوء "على الدور الرئيسي للمجال القانوني في تنمية الاقتصاد الأفريقي، من خلال تبسيط المفاهيم وتفكيك مفاهيم المجال، مع تخصيص ورشات عمل استراتيجية".

وفي أغسطس/آب الماضي، دخل قانون الاستثمار الجزائري الجديد حيز التنفيذ، ويتوقع أن يساهم في تحرير الاقتصاد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.