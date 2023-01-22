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حتى أمريكا تعترف باسم "الخليج الفارسي"

حتى أمريكا تعترف باسم
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

في وقتنا الحاضر وفي حين تجري محاولات لتزييف اسم الخليج الفارسي من قبل بعض الدول العربية وأصحاب المصلحة الذاتية بذرائع مختلفة ، نرى ان هذه التسمية لا جدال فيها في المحافل الدولية.

وفي هذه الايام حيث يثار اللغط حول التسمية التاريخية لهذا الخليج مرة أخرى ، فلا بأس ان يعرف القاريء الكريم ان الأمريكيين صنعوا ميدالية للمحاربين القدامى الذين شاركوا في "حروب الخليج الفارسي" وقد تم كتابة اسم "الخليج الفارسي" عليها وليس اسما آخر.

وكتب على الميدالية "مُخصصة لرجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية الذين خدموا بلادهم في حرب الخليج الفارسي".

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حتى أمريكا تعترف باسم "الخليج الفارسي"

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