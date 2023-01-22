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'نتنياهو' يتطلع لإحتضانه من قبل راعيه الأمريكي!

'نتنياهو' يتطلع لإحتضانه من قبل راعيه الأمريكي!
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

سيقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو دعوة لمخاطبة مجلس الكونغرس الأمريكي، فقط إذا وافق الرئيس جو بايدن على هذه الدعوة.

العالم - الإحتلال

هذا ما قاله مصدر سياسي، بحسب ما نشر في موقع "Israel Hayom" أنه في الكابيتول هناك نية لدعوة نتنياهو للتحدث مرة أخرى قريبا في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

في هذه المرحلة، لا يوجد ملخص نهائي أو تاريخ للحدث، إذا كان سيحدث.

وقال مسؤولون في الكابيتول لـ "إسرائيل اليوم" إن هناك عددا كافيا من الناس يريدون سماع نتنياهو مرة أخرى، في حين أن من يعارضه ليسوا أقوياء بما يكفي لإفشال مثل هذه الدعوة.

لذا فإن احتمال أن تتم هذه المبادرة عال جدا.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت دعوة نتنياهو بالفعل، فسيكون أول زعيم أجنبي في التاريخ يلقي خطابا أربع مرات بهذا المنصب.

في غضون ذلك، يقدر من حول نتنياهو أنه سيزور واشنطن في أواخر فبراير أو أوائل مارس، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحتى قبل ذلك، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كيان الإحتلال في الأسابيع المقبلة، مع بهدف تسليم نتنياهو دعوة رسمية للقاء بايدن والتنسيق معه مضامين الزيارة.

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