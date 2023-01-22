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ماذا وراء انطلاق أطول رحلة سياحية نهرية على متن باخرة سياحية؟

ماذا وراء انطلاق أطول رحلة سياحية نهرية على متن باخرة سياحية؟
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش الواقعة على ضفاف نهر الغانج في الهند الأسبوع الماضي انطلاق أطول رحلة سياحية نهرية يبلغ طولها 3200 كيلومتر.

العالم - منوعات

و أفادت الصحيفة The Pioneer الهندية بأن الرحلة كانت على متن باخرة سياحية.

ويشار إلى أن 33 سائحا سويسريا قاموا بالرحلة السياحية الأولى عبر نهر الجانغ و27 نهرا في الهند وبنغلاديش على متن باخرة MV Ganga Vilas، وستستغرق الرحلة النهرية 51 يوم وستنتهي في مدينة ديبروجاره بولاية آسام الهندية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي شارك في مراسم افتتاح الرحلة السياحية النهرية عن طريق جسر الفيديو.

وقال رئيس الوزراء الهندي إن انطلاق أطول رحلة نهرية في العالم عبر 5 ولايات هندية يدشن عصر السياحة الجديد في الجمهورية.

والغاية من افتتاح الرحلة السياحية الجديدة هي إطلاع السياح على التراث الهندي الثقافي والحضاري الغني. ويقضي برنامج الرحلة السياحية بزيارة 50 مركزا سياحيا، بما فيه تلك التي أدرجت على قائمة التراث الثقافي العالمي للأمم المتحدة والحدائق القومية والمدن مثل باتنا، ساهيجانغ ، كولكاتا، غواهاتي ودكا.

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ماذا وراء انطلاق أطول رحلة سياحية نهرية على متن باخرة سياحية؟

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