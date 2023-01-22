لماذا لاتمنحون جائزة نوبل للسلام لمن دمر داعش؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الصيداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الغرب يقول ان داعش تنظيم ارهابي وهذا ما أقره مجلس الأمن الدولي بتصنيفه داعش تنظيماً ارهابياً ومن دمر داعش وهزمه هو الحشد الشعبي العراقي بمساعدة حرس الثورة الايراني، فلم لايمنح العالم جائزة نوبل للسلام لمن هزم داعش؟

وسخر الصيداوي من قرار البرلمان الاوروبي اعتبار حرس الثورة الايراني بأنه تنظيم ارهابي، مؤكداً ان هذه الخطوة تعتبر مجازاة لمحارب الارهاب.

وأشار مدير مركز العربي للدراسات الی تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن "جبهة النصرة تقوم بعمل رائع في سوريا"، مشدداً علی ان جبهة النصرة هي فرع القاعدة في سوريا والقاعدة تعتبر تنظيماً ارهابياً حسب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأكد ان هذا يثبت ان الغرب يمجد الارهابيين ويصف من حارب الارهاب بأنه ارهابي وهذا لايعقل أبداً.