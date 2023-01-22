شاهد.. غضب الشارع السعودي من ترويج المثلية في الرياض

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. اتهمات للسلطات السعودية بترويج المثلية؛ بعد السماح لفرقة 'بلاك بينك' الكورية للفتيات بإقامة حفل في السعودية للمرة الأوسم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي؛ وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السعودي وانتقد سعوديون استقبال الفرقة التي قالوا إنها تروج للمثلية الجنسية، وسط تلفظها بكلمات نابية.

ونشر حساب 'موسم الرياض' على تويتر الإعلان الرسمي للحفل، داعيا الجمهور لشراء تذاكر الحضور التي تراوحت أسعارها بين 250 ريالا وصولا إلى 1500 ريال لكبار الشخصيات.

واتهمت حسابات سعودية الفرقة بترويج للمثلية، إلى جانب استنكار إقامة الحفل في يوم الجمعة بسبب خصوصيته الدينية.

فيما أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وصول زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر.

وبينما يمرح هؤلاء؛ يتهم آخرون السلطات السعودية بسرقة أعمار القابعين في خلف القضبان، وكشف المعارض السعودي البارز ناصر القرني، ابن رجل الدين المعتقل عوض القرني الذي يواجه خطر الإعدام، ان بنود الاتهام في لائحة النيابة السعودية ضد والده في المحاكمة تفتقر لأدنى درجات العدل.

وكانت محكمة سعودية، قد أصدرت حكماً بإعدام عوض القرني، لارتكابه جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب على تويتر، واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار وصفتها الرياض، بأنها معادية للمملكة.

