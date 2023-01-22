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مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

ادان نواب مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الاسلامية الايرانية الإجراء الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي للتصويت على معاقبة الحرس الثوري الإسلامي.

العالم - ايران

وبتوقيعهم بيانا أدان نواب مجلس الشورى الإسلامي، خلال اجتماعهم اليوم الاحد، الإجراء الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإسلامي.

وقال النائب علي أكبر علي زاده ، في تصريح ادلى به لوكالة أنباء فارس: نواب الشعب وقعوا بيانا أدانوا فيه الاجراء الأخير للبرلمان الأوروبي بادراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية.

وأضاف: في هذا البيان، طالب النواب برد حاسم على هذا الإجراء المتخذ من جانب البرلمان الأوروبي.

وقال النائب علي زادة: يتم حاليا جمع التواقيع لهذا البيان من قبل النواب في مجلس الشورى.

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