مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

العالم - ايران

وبتوقيعهم بيانا أدان نواب مجلس الشورى الإسلامي، خلال اجتماعهم اليوم الاحد، الإجراء الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإسلامي.

وقال النائب علي أكبر علي زاده ، في تصريح ادلى به لوكالة أنباء فارس: نواب الشعب وقعوا بيانا أدانوا فيه الاجراء الأخير للبرلمان الأوروبي بادراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية.

وأضاف: في هذا البيان، طالب النواب برد حاسم على هذا الإجراء المتخذ من جانب البرلمان الأوروبي.

وقال النائب علي زادة: يتم حاليا جمع التواقيع لهذا البيان من قبل النواب في مجلس الشورى.