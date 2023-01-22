رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر

العالم- السعودية

ويقول الموقع: “إنه بعد عام 2022 القوي مع إطلاق “LIV Golf” وتوقيع كريستيانو رونالدو لنادي النصر في الرياض، يتردد أنباء عن أن العملاق يتخذ خطوات لشراء World Wrestling Entertainment (المصارعة العالمية الترفيهية)، وكذلك ضمّ نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أنجح فريق لها، وهو الهلال، مقابل مبلغ قياسي”.

وفي عام 2021، اشترى “السعوديون” حصة مسيطرة في فريق “نيوكاسل” الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

ولفت الموقع الى أن"المملكة حصلت على حقوق استضافة كأس السوبر الإسباني لسنوات مقبلة، ونتيجة لذلك، ظهرت اتهامات بالغسيل الرياضي من مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان".

ويقصد بالغسيل الرياضي، الجهد المتضافر من قبل بلد (أو منظمة) لاستخدام الرياضة الدولية لتحسين سمعتها التي شوهتها انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات مماثلة وإعادة تسمية نفسها كشخص صالح عالمي.

ومن الأمثلة التاريخية التي يُستشهد بها كثيرًا عن غسيل الألعاب الرياضية، استضافة ألمانيا النازية لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1936، وهو عرض تمت الموافقة عليه في عام 1931 في ظل “جمهورية فايمار”.

وأضاف الموقع: “في حين أنه من المرجح أن يشعر ولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالقلق إزاء صورة البلاد بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، لكنه يدرك بالتأكيد أن صورته كمصلح قد تشوهت إلى الأبد”.

وأشار الموقع الى أنه وبدلًا من شن هجوم كما فعل خلال جولته في الولايات المتحدة عام 2017، يقوم بدلاً من ذلك بتحركات القوة الناعمة لتعزيز موقعه العالمي.

ووفق “ميدل إيست مونيتور”، تكمن مصلحة ابن سلمان الكبرى في الاستحواذ على السلطة، ولا توجد مؤسسة تجمع الناس من دول وثقافات مختلفة مثل الرياضة.

المصدر: مرآة الجزيرة