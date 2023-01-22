الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر

رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” أن"صندوق الاستثمارات العامة في “السعودية” يقود فورة الإنفاق الرياضي في عام جديد، في محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان عبر الغسيل الرياضي".

العالم- السعودية

ويقول الموقع: “إنه بعد عام 2022 القوي مع إطلاق “LIV Golf” وتوقيع كريستيانو رونالدو لنادي النصر في الرياض، يتردد أنباء عن أن العملاق يتخذ خطوات لشراء World Wrestling Entertainment (المصارعة العالمية الترفيهية)، وكذلك ضمّ نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أنجح فريق لها، وهو الهلال، مقابل مبلغ قياسي”.

وفي عام 2021، اشترى “السعوديون” حصة مسيطرة في فريق “نيوكاسل” الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

ولفت الموقع الى أن"المملكة حصلت على حقوق استضافة كأس السوبر الإسباني لسنوات مقبلة، ونتيجة لذلك، ظهرت اتهامات بالغسيل الرياضي من مجموعة متنوعة من جماعات حقوق الإنسان".

ويقصد بالغسيل الرياضي، الجهد المتضافر من قبل بلد (أو منظمة) لاستخدام الرياضة الدولية لتحسين سمعتها التي شوهتها انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات مماثلة وإعادة تسمية نفسها كشخص صالح عالمي.

ومن الأمثلة التاريخية التي يُستشهد بها كثيرًا عن غسيل الألعاب الرياضية، استضافة ألمانيا النازية لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1936، وهو عرض تمت الموافقة عليه في عام 1931 في ظل “جمهورية فايمار”.

وأضاف الموقع: “في حين أنه من المرجح أن يشعر ولي العهد السعودي رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالقلق إزاء صورة البلاد بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، لكنه يدرك بالتأكيد أن صورته كمصلح قد تشوهت إلى الأبد”.

وأشار الموقع الى أنه وبدلًا من شن هجوم كما فعل خلال جولته في الولايات المتحدة عام 2017، يقوم بدلاً من ذلك بتحركات القوة الناعمة لتعزيز موقعه العالمي.

ووفق “ميدل إيست مونيتور”، تكمن مصلحة ابن سلمان الكبرى في الاستحواذ على السلطة، ولا توجد مؤسسة تجمع الناس من دول وثقافات مختلفة مثل الرياضة.

المصدر: مرآة الجزيرة

روابط ذات صلة

شاهد.. غضب الشارع السعودي من ترويج المثلية في الرياض

شاهد.. هكذا يحاول بن سلمان إحياء طقوس الجاهلية الأولى!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك شبكة تجارة مخدرات في نينوى شمال شرق العراق

رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر

شاهد بالفيديو.. أوروبا لن تتخذ قرارات صارمة ضد الحرس الثوري لهذا السبب..

وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه

مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

المكتب السياسي لأنصار الله يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد