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وزير الخارجية: انسحابنا من معاهدة 'ان بي تي' وارد إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه

وزير الخارجية: انسحابنا من معاهدة 'ان بي تي' وارد إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ردا على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإسلامي الى احتمالية انسحاب الجمهورية الاسلامية الايرانية من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي : إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب ايران وارد، لافتا الى احتمالية انسحاب الجمهورية الاسلامية الايرانية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (ان بي تي) .

واكد امير عبد اللهيان ان البرلمان الأوروبي اتخذ قراراً عاطفياً لا عقلانياً وهو جاء كحركة استعراضية، مضيفا : ان مشروع قرار البرلمان الإيراني للرد على البرلمان الأوروبي إجراء مضاد وسيكون ملزما للحكومة باعتبار القوات الاوروبية جيشاً إرهابياً.

وقال ان لهذا الاجراء البرلماني تأثيرات مهمة في الترتيب العسكري للقوات المسلحة في المنطقة.

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