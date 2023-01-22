الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب : مقتل 9 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في ولاية كاليفورنيا الامريكية

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقالة 'أرييه درعي' من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

كنعاني: حرب الغرب الهجينة ضد إيران مصيرها الفشل

بلينكن سيزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو قريبا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-01-2023

احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالكيان الإسرائيلي .. هل دخل مرحلة التفكك؟

أوروبا من دعم الإرهاب الی حظر محاربي الإرهاب