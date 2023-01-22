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شاهد.. جرافات الاحتلال تجتاز السياج التقني مع لبنان

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بتجاوز بوابة السياج التقني في وادي هونين لتنفيذ أشغال هندسية من دون أن تخرق الخط الأزرق إلى الآن.

العالم - الإحتلال

واعتبر العميد الركن المتقاعد هشام جابر، ما يحدث في الجنوب اللبناني من تحرّكات إسرائيلية "أمرٌ طبيعي".

وقال "إن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة والأكثر تطرفا في تاريخ [إسرائيل] تعاني من مشاكل داخلية كبيرة".

وكان قد صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه يوم الأربعاء الماضي بيان جاء فيه خرق حفار تابع للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".

وأضاف "نفذت قوة من الجيش انتشارا في مكان الخرق، وألزمت الجيش الإسرائيلي التوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق".

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