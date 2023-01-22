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شاهد.. عوض القرني معتقل لان بن سلمان لم يستطع شراءه!

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "خط البلدة" في موقع "تويتر" مقطع فيديو للشيخ عوض القرني، الداعية السعوية الذي قضت محكمة سعودية بإعدام لاتهامه بارتكاب جرائم مزعومة، ابرزها إمتلاك حساب على تويتر واستخدام تطبيق واتساب لنشر أخبار "معادية" للمملكة.

العالم - السعودية

وعنون صاحب التغريدة الفيديو بإسم: "أشياء لا يتنازل عنها أسد المعتقلين عوض القرني".

والداعية عوض القرني واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لكتمّ أصوات المعارضين في خضمّ صعود وليّ العهد محمد بن سلمان.

وطالبت النيابة السعودية بـ«الحكم عليه بالقتل تعزيراً»، ولا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر «لنشر أفكاره وتوجهاته الضالّة»، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى «فرانس برس»، علما ان ناصر يقيم في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على «تويتر» بنحو مليونَي متابع، وهو متّهم أيضاً «بدعم جماعة الإخوان المسلمين» وانتقاد السلطات السعودية.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ منشوراته على الشبكة الاجتماعية تهدف إلى «زعزعة بناء الوطن» عبر «تأليب المجتمع على الحكام» وكذلك «إثارة القلاقل».

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