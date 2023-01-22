أميرعبداللهيان: بوريل أخبرني بوضوح أن القرار الأوروبي كان عاطفيا

العالم - إيران

وفي حديث مباشر للقناة الإخبارية الإيرانية قال حسين أميرعبداللهيان: أخبرني بوريل بصراحة أن قرار البرلمان الأوروبي كان عاطفياً وأنهم أرادوا من خلاله التعبير عن قلقهم.

وأضاف: من اللافت أن قلقهم ينصب على أشخاص وجهات ومؤسسات أوروبية فرضت إيران عقوبات عليها في الآونة الأخيرة، حيث طلبوا في قرارهم إزالة هؤلاء الأشخاص من قائمتنا للعقوبات.. وهذا كان من ضمن مطالبتهم.

وخلص إلى القول: لكن هذا كان إجراءً متقابلا، وفي أي وقت تنازلوا عن مواقفهم بشأن العقوبات بحقنا، بالطبع سوف نقوم بالإجراء المتقابل بهذا الشأن.