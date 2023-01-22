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ميقاتي يدين إحراق نسخة من القرآن: تعد فاضح على الديانات السماوية

ميقاتي يدين إحراق نسخة من القرآن: تعد فاضح على الديانات السماوية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

دان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، معتبرا انها تعد فاضح على الديانات السماوية.

العالم- لبنان

واعتبر ميقاتي في بيان هذا العمل تعديا فاضحا وقحا على الديانات السماوية وما يمثله الاسلام من قيم سامية واعتدال، واكد ان مثل هذه التصرفات الحاقدة لن تنال مبتغاها في الاساءة الى الدين الاسلامي الحنيف وجوهره.

وزير الثقافة اللبناني: فتّشوا عن اصابع صهيون

من جانبه قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى: ان نار الكراهية تشتعل في قلوبهم الحاقدة، فيحاولون بها أن يحرقوا كلام الله ونور كتابه الكريم، لكن الله متمٌّ نوره ولو كره الكافرون.

واضاف الوزير المرتضى: إنها محاولة بائسة لإيقاظ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ترتكبها أيدٍ لا علاقة للمسيح الذي من بلادنا بها، ولا تمت بصلة إلى المسيحية الحقة التي انطلقت من أرضنا، لكن الأهم أنها لن تصل إلى أي نتيجة مما يبتغون، فالإيمان بالله الواحد، والمساحة الإنسانية من القيم العليا المشتركة بين الطرفين أقوى من كل نيران الحاقدين، وفي كل حال، فتشوا عن أصابع صهيون.

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