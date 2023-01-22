العالمان الإسلامي والعربي ينتفضان ضد إحراق القرآن في السويد

العالم - العالم الإسلامي

الجمهورية الاسلامية في ايران رسميا وشعبيا دانت بشدة استمرار انتهاك حرمة القرآن الكريم في الدول الاوروبية واصدر الحكومة والحوزات العلمية والمنظمات بيانات منددة بهذا الفعل الشنيع، واعرب المتحدث باسمِ الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن اسفه بقيام الدول الغربية بالطلاق العنان للمتطرفين لإشاعة الكراهية ضدَّ المقدسات والقيمِ الاسلامية.

وفي تركيا التي استدعت السفير السويدي لديها، وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي الى أنقرة ايضاً خرجت تظاهرات منددة بالاساءة وحاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال بإسطنبول.

وفي السياق نفسه دانت الحكومة المصرية وعدد من المنظمات الاسلامية والاحزاب المصرية بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم وقال الأزهر في بيان له أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف مطالباً المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية.

العراق ايضا ادان رسميا وشعبيا الاهانة الاوروبية واعتبرت وزارة الخارجية ان سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف يشكل إستفزازاً خطيراً للمسلمين وأنَّ هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم. كما ندد لبنان بالسياسة السويدية واعتبر حزب الله أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على الرسول الأعظم وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه ولا يمكن السكوت عنها على الاطلاق.

وفي اليمن ايضا دانت السلطات في صنعاء والاحزاب السياسية الاساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية، معتبرة ذلك التصرف المتطرف الذي تم بحراسة مشددة من قوات الأمن السويدية اعتداءً سافراً وإساءة موجهة للإسلام ودعت الى خروج تظاهرات في المدن اليمنية.