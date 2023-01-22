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أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

العالم-تركيا

وقال أردوغان يوم الأحد خلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، "سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/أيار".

وأشار -خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيلا مصورا منه- إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة"، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار.

ولفت إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يومًا من الموعد، أي في 10 مارس/آذار.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر يوم 18 يونيو/حزيران المقبل، لكن مراقبين كثرا توقّعوا تقريب الموعد، قبل أن يلمّح أردوغان هذا الأسبوع لذلك.

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أردوغان يحدد 14 مايو موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

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