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ملفات سياسية ساخنة في المغرب العربي

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول والثاني من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى، تحركات المعارضة في تونس والخلافات بشأن ترشح العسكريين في ليبيا ومساعي تمكين الشباب والنساء في موريتانيا ونصف الشباب في المغرب يغادرون الجامعات من دون إنهاء دراستهم والتقييم الدوري لوتيرة الدولة في الجزائر.

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول، قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي إن المعارضة في تونس تعول كثيرا على الشارع من أجل تصعيد الضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل أن تقدم صورة مفادها بأن الوضع متأزم جدا في تونس وأن الأزمة منتفاقمة وخاصة فيما يتعلق بأزمة الاقتصادية والإجتماعية.

وأضافت أن المعارضة اليوم في تونس تبحث عن جميع السبل من أجنل الاطاحة بنظام قيس سعيد بعد أن يأست من ردود أفعال دولية قوية ضد النظام وإن هي الآن تبحث عن معطيات ضد النظام لزعزعة أركان هذا النظام.

وفي الجزء الثاني، قال العضو في حزب التيار الديمقراطي زياد غناي إن تونس اليوم تمر في فترة قاسية.

وأضاف أن تونس بعد أن شهدت عملية انقلاب واضحة في المعالم وجعلت شخصا واضحا متمسكا بالسلطة باتت اليوم بأزمة غير مسبوقة وإن الشعب التونسي بات في مرحلة من الحزن واليأس وهم يطالبون بوقف المسار العبثي الذي خيم على واقعهم.

زياد غناي أكد أن القوى السياسية مطالبة بأن تنقذ الشعب التونسي من الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي يعيشها. مشيرا الى أن الرئيس قيس سعيد أصبح خطرا على المجتمع التونسي ولابد من زواله.

من جهتها قالت الصحافية فاطمة مقني أن التونسيين لم يعودوا يهتمون ببلدهم منذ عشر سنوات، أي منذ الدخول في صراعات سياسية بشأن البرلمان.

وأضافت أن الرئيس التونسي قيس سعيد عمل خلال الفترة الأخيرة على عزل وفصل الوساطة بينه وبين الشعب بما فيها الأحزاب. مشيرة الى أن الصراع بين رئيس الجمهورية والاحزاب هي مشكلة مستعصية بحد ذاتها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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