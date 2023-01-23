شاهد.. تدشين أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طهران

العالم - مراسلون

مصنع 'إميدينو' هو العاشر من المصانع الابداعية، واول مصنع ذكي تدعمه مجموعة مصرفية في البلاد.

وقال مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية روح‌الله دهقاني فیروزآبادي: "هذا المصنع الذي تم تدشينه يعد حدثا مهما حيث يتم خلاله العمل المشترك بين الفروع والانظمة المالية الى جانب الانظمة التقنية والابداعية في البلاد وان تطبيقات الذكاء تكون في محورية هذا المشروع مايساعد على تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة".

انشاء هذا المصنع يتمحور حول اهداف عدة منها : تطوير وإنشاء مؤسسات النظام البيئي مثل مراكز الابتكار والمسرعات والشركات الناشئة، تنمية مهارة النخب وتمكينها في مجال الذكاء، الاستجابة للاحتياجات والأولويات التكنولوجية لدخول البلاد في مرحلة الذكاء الصناعي بالاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة، ايحاد حلقة وصل بيم الشركات المبتكرة والمعرفية الى جانب الشركات الكبيرة والتواصل الهادف بين النشطاء المحليين والأجانب في هذا المجال.



وقال مدير عام شركة اميد بوم محمد محسن صدر: "استراجيتنا الاساسية هي توفير فرصة لعمل الشركات الكبيرة تاني تمتلك العلوم والمعرفة وتستطيع ان تعمل في المشاريع الضخمة ودعمها الى جانب الشركات الصعيرة وهذا الامر يعد ابداعا جديدا لعمل الشركات مع بعضها البعض".



يعمل هذا المصنع في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين والنقل والصحة والسلع الاساسية والزراعة والأمن الغذائي،

هذا وقد بدأت عملية بناءه وتجهيزه في أقصر وقت ممكن وخلال اربعين يوم من العمل، وهو أمر غير مسبوق.

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