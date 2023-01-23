السفير جلالي يؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين إيران وروسيا

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين اشار جلالي إلى زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي إلى طهران وكتب: ان زيارة رئيس الدوما الروسي إلى طهران في خضم التطورات الدولية المتسارعة، تؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين البلدين.

وأضاف: الآن وقد جاء الغرب بكل قوته من أجل استمرار النظام العالمي المتمحور حول الغرب، فإن التفاعل بين إيران وروسيا في طليعة النظام الدولي الجديد سيعزز محور القوى الناشئة.

وكان "فياتشيسلاف فالودين" رئيس مجلس الدوما الروسي قد وصل الى طهران مساء الاحد وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد.

ويعقد اليوم الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية العليا المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي بعد استقبال رسمي لرئيس الدوما الروسي من قبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.