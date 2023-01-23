الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن..اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة

اليمن..اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، باعتداءات للقوات السعودية على المناطق الحدودية في محافظة صعدة.

العالم-اليمن

واستقبل مستشفى الطلح العام أحد جرحى القصف السعودي على مديرية شدا، مضيفا أن 3 من المهاجرين الأفارقة أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية.

وكان قد استشهد مواطنان، أمس الأحد، بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بنيران العدوان السعودي في صعدة، حتى يوم أمس، منذ بداية شهر يناير الجاري سبعة شهداء و91 جريحا.

ويتعرض المواطنون في المناطق الحدودية إلى اعتداءات شبه يومية من قبل جيش العدو السعودي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين وأحدث أضرار كبيرة في ممتلكاتهم.

روابط ذات صلة

استشهاد یمنیین اثنين بقصف مدفعي سعودي بصعدة

استشهاد يمني بقصف سعودي على صعدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء العراق: القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية

المغرب تزود أوكرانيا بالسلاح كأول دولة إفريقية

اليمن..اصابة 4 أشخاص بنيران الجيش السعودي في صعدة

السوداني يعفي محافظ البنك المركزي ويحيل مدير مصرف للتقاعد

قالیباف یستقبل رسميا رئيس مجلس الدوما الروسي

السفير جلالي يؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين إيران وروسيا