المغرب تزود أوكرانيا بالسلاح كأول دولة إفريقية

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وبحسب المصدر نفسه، فإن المغرب اتخذ قرار تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، خلال قمة رامشتاين الألمانية التي انعقدت في 26 أبريل/نيسان 2022 والتي دعت إليها الولايات المتحدة. في هذه القمة كانت تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان يمثلان شمال إفريقيا.

وتمتلك القوات المسلحة الملكية المغربية 100 إلى 148 دبابة من طراز T-72B / BK. تم الحصول عليها بين عامي 1999 و 2001 من بيلاروسيا، و يأتي طراز T-72B من دبابات T-72 تم إنتاجها في الاتحاد السوفيتي السابق ومتوفرة في العديد من الإصدارات.

وخضعت الدبابات المغربية T-72B إلى تحسينات في نظام التصويب الخاص بها مع إضافة مكثف الضوء “TISAS” الذي تنتجه الشركة البيلاروسية “JSC Peleng”.

وتشمل السيطرة على الحرائق جهاز كمبيوتر باليستي وجهاز ضبط المسافة بالليزر. يوفر المدفع المستقر للدبابة اشتباكًا ليلًا ونهارًا وقدرات إطلاق النار أثناء التنقل، كما يضمن محرك الديزل V-84-1 بقوة 840 حصانًا سرعة قصوى تبلغ 60 كم / ساعة لمدى يصل إلى 500 كم.

وفي نفس السياق، قال فريدريك بروفينشر، وهو عضو سابق في القوات المسلحة الكندية، إن "المغرب سلّم دبابات T-72B لأوكرانيا، بعد تحديثها في جمهورية التشيك".