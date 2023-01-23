کنعاني: تبادل الرسائل بشأن الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة

العالم - ايران

وقال کنعاني في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین، ردا على سؤال حول المفاوضات النوویة إن وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان قدم التوضيحات اللازمة الليلة الماضية، لكن تبادل الرسائل بشأن ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة ولا يزال ساري المفعول.

وأضاف: ان القضية النووية قضية تكمن فيها مصالح إيران والأطراف الأوروبية، وعملية متابعة المفاوضات النووية ورفع الحظر الأحادي عن إيران هي قضية مهمة وجادة بالنسبة لنا وأظهرت الأطراف الآخري أيضا اهتمامهما بالحفاظ على خطة العمل الشامل المشتركة.

وحول المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة قال کنعاني: ان السفير الايراني ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أوضح ذلك وليس لدينا مفاوضات ثنائية ومستقلة مع الجانب الأمريكي.

وبشأن نفاق الولايات المتحدة تجاه إيران، قال: إن للإدارة الأمريكية سجل طويل لأكثر من أربعين عاما من العداوة ضد الشعب الإيراني، وكانت أفعالهم مختلفة، وشهدنا السلوك العدائي للإدارة الأمريكية الذي الحق بنا الكثير من الضرر، والحظر الأحادي الجانب ضد الشعب الايراني وحكومتها هو سلوك معادي وغير بناء.

وأكد ان على الإدارة الأمريكية أن تصحح سلوكها غير البناء حتى تتحرك الظروف التي تحكم العلاقات الثنائية في مسار آخر.

وردا على سؤال حول عدم إلتزام السلطات الكورية الجنوبية بتعهداتها في سداد الديون لإيران، قال کنعاني: كما قلنا سابقا، فإن مطالب إيران المالية من كوريا الجنوبية هي حق قانوني للشعب الإيراني، وموضوع هذه المطالب وضرورة دفعها لا تتعلق بأي ملف أخر، وعلى الحكومة الكورية أن تسدد ديون إيران.

وأضاف للاسف فإن تعاون الحكومة الكورية في هذا الشأن غير مرض و لم يكن جيدا، وتتوقع إيران حكومة وشعباً أن تقوم كوريا الجنوبية بواجباتها.

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