زيدان: أهم مؤشرات الدولة الرشيدة القضاء المستقل..

العالم - العراق

وقال زيدان في كلمة بمناسبة يوم القضاء العراقي، وتابعتها السومرية نيوز، إن "يوم القضاء العراقيّ، اليومُ الذي نجحَ فيه قضاةُ العراق في نيلِ مطلبهم بتحقيق الاستقلالِ التام وهو الهدف الأسمى لجميع القضاة في العالم".



وأضاف رئيس مجلس القضاء، أن "القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، لأنه الضامن للحقوق والحريات".



وأشار الى ان "استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطات أو المصالح الخاصة او السياسية".



ولفت زيدان الى، أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها باحترام ومراعاة السلطة القضائية وعدم جواز أن تُحدِث تلك المؤسسات أية تدخلات في الإجراءات القضائية".

وتابع، "استقلال القضاء لا قيمة له إذا لم يكن قائماً في وجدان الشعب وإيمانه بأنه الضمانة في كفالة الحقوق والحريات".



وأوضح رئيس مجلس القضاء، أن "دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني مهم في نشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين لأنه يحصّن المجتمع من التجاوز على الدستور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية القضاء".



وأكد زيدان، الالتزام بـ"المبادئ الدولية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونؤمن بأن الناس جميعاً سواء أمام القضاء".



وختم قوله: " نعمل جاهدين على تطبيق شعار القضاء في خدمة المواطن من خلال جعل المحاكم قريبة من سكن المواطنين واستخدام الوسائل الحديثة لتسهيل إنجاز معاملاتهم".