الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
١٠:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

قدمت الحكومة الكويتية اليوم الاثنين اسقتالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

العالم-الكويت

وأكدت الحكومة على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وتجددت الخلافات بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية.

ويعود الخلاف إلى مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصة المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها، من أبرزها قانون إسقاط القروض.

وكان مصدر حكومي قد ذكر لصحيفة "القبس"، الأحد الماضي، أن "الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالة الحكومة".

روابط ذات صلة

الكويت..حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تستقيل اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوريل: ألمانيا تعيق المبادرة الأوروبية لإرسال دبابات إلى كييف

فيديوغرافيك.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

شاهد بالفيديو... الرياض تغيير سياسة منح المساعدات المالية والسبب!

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

النائب فضل الله.. حزب الله يسعى لتفاهمات وتوافقات داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية

يجب أن يكون حياديا.. زيدان: أهم مؤشرات الدولة الرشيدة القضاء المستقل..