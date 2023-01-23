العقوبات والتهديدات لن تعيق تطور العلاقات بين إيران وروسيا

العالم - ايران

واشار رئيس مجلس دوما فی روسیا الاتحادية ، ياتشيسلاف فالودين ، اليوم الاثنين ، في لقاء مع محمد باقر قاليباف ، رئيس المجلس الإسلامي إلى العلاقات الودية بين طهران وموسكو وقال ان العلاقات الإيرانية الروسية لقد وجدت طريق التطور الإيجابي والعلاقات الثنائية الطيبة و سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ القرارات المتخذة في اللجنة العليا المشتركة على مستوى البرلمان الروسي وكذلك في المجال البرلماني يمكننا تقديم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات.

وأضاف رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية: نأمل في تحقيق نتائج في هذه اللجنة المشتركة بما يؤمن مصالح البلدين ، وستطرح في هذه اللجنة المشتركة قضايا اقتصادية وتجارية مختلفة.

و صرح أنه نظرًا لتطور العلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا ، "فإننا نبحث عن هياكل جديدة لتطوير العلاقات وتعميقها."

وأشار هذا المسؤول الروسي رفيع المستوى إلى اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين ، وقال: إن هذه الاتفاقية لا تشمل علاقات جديدة فحسب، بل ستخلق أساسا لتنمية العلاقات.

وأوضح قائلا، نحن ندرك جيدا أنه يجب علينا بذل كل جهودنا لخلق هيكلية جديدة .

الغرض الرئيسي من العقوبات هو الحفاظ على الهيمنة الأمريكية في العالم

واشار فياتشيسلاف فالودين إلى التهديدات والتحديات التي يواجهها البلدان وقال : إن إيران وروسيا تواجهان عقوبات وتحديات منذ فترة طويلة ، وهذه التهديدات لن تعرقل تطوير علاقاتنا ، بل في الحقيقة الهدف الأساسي للعقوبات هو الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في العالم ، لكننا ندافع عن سيادتنا الوطنية ونقرر مصيرنا. نحن ندعم تقاليدنا وأدبنا ولغتنا وندعم السياسات المستقلة للدول.

وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي بالقول: إنهم معتادون على التدخل في الدول الأخرى ويريدون استخدام كل موارد العالم لزيادة ثرواتهم. بالطبع الولايات المتحدة متضررة بالفعل ، الاتحاد الأوروبي يتبع سياسات الولايات المتحدة ، يجب على قادة أوروبا الحصول على الطاقة والغاز التي يحتاجونها من الأسواق غير الروسية وبأسعار أعلى من قبل ، وهو أمر صعب للغاية. بالنسبة لهم.

واکد أن أمريكا توفر الطاقة لأوروبا ، لكنه في هذه الظروف يتعين على الأوروبيين شراء النفط والغاز أربع مرات أكثر من السعر الذي تستخدمه الولايات المتحدة ، وقد تسبب هذا إغلاق العديد من المصانع الأوروبية ونقلها إلى دول أخرى.

وقال فياتشيسلاف فالودين: إن العلاقات بين إيران وروسيا يجب أن تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية ، وكل ما سيحدث سيخدم بالتأكيد المصالح الوطنية ويفيد شعبي البلدين.

ووصل اليوم الإثنين رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فياتشيسلاف فولودين، إلى طهران في زيارة رسمية.

ومن المقرر عقد اجتماع للجنة التعاون بين مجلس الدوما، والبرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع قضايا التعاون في بحر قزوين، والأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب.